Spaanse vrouwen zijn voor het eerst wereldkampioen na verdiende zege tegen Engeland

einde, 14 uur 03. Spanje is wereldkampioen! Een sprookje. Na maanden van onrust in het Spaanse kamp - met heel wat vrouwen die niet meer terugkeerden bij de nationale ploeg - pakt het nu de wereldtitel tegen Engeland. Spanje domineerde de finale met technisch voetbal en bekroonde dat meesterschap met een goal op het halfuur. Engeland probeerde aan te dringen, maar miste finesse in de afwerking. .

tweede helft, minuut 105. Coll pakt laatste mogelijkheid. Spanje is op weg om wereldkampioen te worden. Doelvrouw Coll plukt een hoekschop uit de lucht. De tijd is zo goed als verstreken. .

tweede helft, minuut 98. Een strijd op het middenveld is nu het schouwspel in de finale. Bitsig vechten voor elke morzel grond. Kan Engeland hier nog een goede aanval uit puren? .

Earps weer cruciaal. Batlle stoomt door over haar rechterflank en trapt naar doel. Hij schot wijkt af op een Engelse voet, doelvrouw Earps is weer alert en redt knap. . tweede helft, minuut 92.

tweede helft, minuut 89. Engeland dropt torens in de spits in een poging om de score in evenwicht te brengen. Meer dan wat wanhoopspogingen levert het voorlopig niet op. Sterker nog: Hermoso versiert een grote kans aan de overkant, die in hoekschop verdwijnt. .