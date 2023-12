Manchester City heeft De Bruyne en Doku niet nodig om door te stoten naar finale WK voor Clubs

45+2' - Own goal - Marius Høibråten (0 - 1)

Geen Kevin De Bruyne of Jeremy Doku, wel de voorspelde overwinning voor Manchester City. De Engelse landskampioen zette het Japanse Urawa vanavond zakelijk opzij met 3-0 in de halve finale van het WK voor Clubs. Vrijdag wacht het Fluminense van Marcelo in de finale.