Penaltymisser Benzema kost Al Ittihad halve finale op WK voor clubs

Het WK voor clubs vindt dit jaar voor het laatst in zijn huidige vorm plaats. Vanaf 2025 breidt het toernooi uit naar een competitie voor 32 clubs en verhuist het naar de zomer.



Saudi-Arabië krijgt de eer om het WK voor het laatst in het knock-outformat te organiseren, maar hun eigen vertegenwoordiger Al Ittihad heeft het ondanks de aanwezigheid van enkele sterren niet lang uitgezongen.



Al Ittihad won in de eerste ronde dan wel overtuigend van Auckland, maar het moest in de kwartfinales een toontje lager zingen. Het Egyptische Al Ahly was met 3-1 te sterk.



Al Ittihad had vlak voor de rust nochtans op 1-1 kunnen komen, ware het niet dat voormalig Gouden Bal Karim Benzema de strafschop miste. Ook onder meer Ngolo Kanté en Fabinho konden hun stempel niet echt drukken, al zorgde Benzema helemaal op het einde wel nog voor een eerredder.



En zo neemt niet Al Ittihad maar Al Ahly het in de halve finales op tegen Fluminense, de kampioen van Zuid-Amerika. Manchester City treft in de andere halve finale de Urawa Red Diamonds uit Japan, die met het kleinste verschil (0-1) het Mexicaanse Club Leon versloegen.