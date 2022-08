BEKIJK: Club YLA en Standard delen de punten na geblunder achterin bij bezoekers

Standard kwam niet in actie op de openingsspeeldag, maar de motor was meteen warm bij de bezoekers. Merkelbach bezorgde haar team na het kwartier de dubbele voorsprong tegen een onmachtig Club.

De thuisploeg krabbelde recht na een stevige rush van Boutiebi over de linkerflank. Haar doorzettingsvermogen werd beloond: Davinia Vanmechelen tikte de aansluitingstreffer in doel. Plots groeide het geloof bij de thuisploeg.

Op slag van rust ging even het licht uit bij de Standard-defensie. Doelvrouw Damman wist niet of ze het leer mocht oprapen na een ongelukkige tik van een ploeggenote. Ze twijfelde te lang, waardoor Matavkova optimaal kon profiteren. Een pijnlijke blunder voor Damman, die overigens een prima wedstrijd speelde.

In de tweede helft kwam Standard nog het dichtst bij de winnende treffer, maar de lat besliste daar anders over. Een billijk gelijkspel is het gevolg.