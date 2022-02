Vrouwen van Genk hebben aan gelijkspel op slotspeeldag genoeg voor Play-off I

Standard was voor de slotspeeldag al zeker van Play-off I, maar het kon nog scherprechter zijn in het duel tussen Genk of Gent voor het 5e en laatste ticket.

Gent had zelf vlot van Club Brugge gewonnen en kort voor de rust viel Genk virtueel uit de boot toen Davinia Vanmechelen zich achter een vrijschop schaarde. De nummer tien van Standard dropte de bal perfect over het pak richting haar ploegmakker Maurane Marinucci, die moederziel alleen de 1-0 op het bord trapte.

Een serieuze domper voor Genk, zo vlak voor de rust. Maar blijkbaar ook het ideale moment om een tegenoffensief te bespreken. Na amper een minuut spelen in de tweede helft, dook Lotte Van Den Steen als een duiveltje uit een doosje op voor de goal: 1-1.

Dat gelijkspel verdedigde Genk in een zenuwslopende tweede helft met hand en tand. De kwalificatie werd uitbundig gevierd, want de komende weken is er toch tijd om te recupereren. Over 2 weken gaan de play-offs van start.