OH Leuven klopt zich weer op de borst na nieuwe overwinning tegen Anderlecht

OH Leuven heeft zijn status als titelkandidaat dus nog wat meer kracht bijgezet.

OHL had eerder dit seizoen in eigen huis Anderlecht al met 3-2 geklopt, maar paars-wit had na de matige seizoensstart en dat dipje weer een fraaie reeks van 10 zeges op een rij neergezet.

Dat was buiten OHL gerekend, want de bezoekers gingen met de volle buit aan de haal in de laatste speeldag voor de winterstop.

In een kansarme wedstrijd viel de beslissende 0-1 na 85 minuten.