Club YLA blijft door competitie razen: 3 goals bij Charleroi en 18 op 18

Charleroi is de nummer 7 van de competitie en kon nog maar 2 keer winnen, de rest verloor het. Met het vertrouwen van de leider begon Club aan de partij. Iliano vond Buabadi, die nog voor het kwartier de score opende.



Buabadi moest even later geblesseerd naar de kant, Kerkhove was haar vervangster. En die mocht net voor de rust alleen op doel af, de thuisploeg trok aan de noodrem: rood en met zijn tienen voort.



Club YLA buitte dat overwicht snel uit met een kopbalgoal van Martens, Sys legde in de 91e minuut de eindstand vast.



Doelpunten:

12' Buabadi 0-1

53' Martens 0-2

91' Sys 0-3



In de andere partijen van de avond verdiende Aalst zijn eerste punten van het seizoen en het waren er meteen 3: 0-1 bij voorlaatste WS Woluwe. Broos was een kwartier voor tijd matchwinnares. Genk en Gent verdeelden de punten: 1-1, de bezoekers kwamen ook een kwartier voor tijd voor langs Eijken, maar Giuga kon in de slotminuten de nederlaag nog afwenden. Genk blijft 6e, Gent 8e.