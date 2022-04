OH Leuven blikt Club YLA met forfaitcijfers in

Nadat de vrouwen van Anderlecht gisteren KRC Genk met 0-6 hadden ingeblikt, was het vandaag de beurt aan eerste achtervolger OHL om de sloophamer boven te halen.



Tegen Club Brugge was de wedstrijd na 45 al gespeeld. Johnsson, Janssens en Detruyer verdeelden de doelpunten netjes onder elkaar.



Ook na de rust bleef OHL de forcing voeren. Club Brugge had geen antwoord klaar op de Leuvense aanvalsgolven en moest uiteindelijk nog twee doelpunten incasseren.



Met nog 3 speeldagen te gaan - en een onderlinge confrontatie tussen OHL en Anderlecht - is de titelstrijd dus zeker nog niet gestreden in de Super League.