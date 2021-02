Club YLA schuift op met 6 op 6, OHL boekt eerste zege van 2021

Club YLA is met 6 op 6 aan het nieuwe jaar begonnen. Na een teleurstellende afsluiter van 2020 - een 4-0-nederlaag op Genk - hebben de blauw-zwarte speelsters de smaak van de overwinning weer te pakken.

Op bezoek bij Zulte Waregem hadden ze ruim een half uur nodig om warm te draaien, maar dan sloegen Marie Minnaert en Jody Vangheluwe kort na elkaar toe: 0-2 bij de rust.

Zulte Waregem kon wel nog de aansluitingstreffer scoren in de tweede helft, maar raakte niet verder. Club Brugge springt zo weer over OHL, dat een uurtje eerder Eendracht Aalst had geklopt met dezelfde score: 1-2. Voor OHL was het de eerste zege van 2021, na de stevige 1-8-pandoering tegen Anderlecht.