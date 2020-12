Standard-vrouwen winnen de topper op het veld van OH Leuven

Standard was de betere ploeg en kwam tien minuten voor de rust ook op voorsprong. Wajnblum tekende voor de 0-1. Goed tien minuten na de pauze legde Gelders de wedstrijd in een beslissende plooi, OHL had geen antwoord meer na de 0-2.

Dankzij de zege verstevigen de vrouwen van Standard hun grip op de tweede plaats. De kloof met het nog steeds foutloze Anderlecht bedraagt 6 punten. OHL is de nummer 3 in de stand, met 18 punten na 10 wedstrijden.