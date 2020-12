Wullaert en De Caigny zorgen voor vlotte zege Anderlecht, offday Club YLA

Zulte Waregem opent fel, maar Anderlecht is klasse te sterk

De vrouwen van Anderlecht hadden hun handen vol tegen een stug Zulte Waregem, dat de openingstreffer op de deklat zag uiteenspatten. Na een kwartier spelen opende De Caigny de score dan toch voor Anderlecht: 1-0.

Zulte Waregem miste vervolgens dé kans om op gelijke hoogte te komen, maar kon een strafschop niet omzetten.

Het was pas na de rust dat Anderlecht de gaspedaal nog eens volledig indrukte, de bezoekers waren uitgeblust na de rust. Met een penalty verdubbelde Wullaert de score, vier minuten later had ze haar tweede van de avond al te pakken.

Ook Amber Maximus pikte haar doelpuntje nog mee, De Caigny zette de 5-0-eindstand op het bord. Anderlecht blijft zo alleen ongeslagen aan de leiding. Zulte Waregem is zevende.