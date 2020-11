Standard wint vrouwentopper in Gent en blijft in spoor van Anderlecht

Standard is de enige ploeg in de Super League die een beetje in de buurt van leider Anderlecht kan blijven. Om dat te blijven mocht Standard geen misstap begaan in Gent.

Sanne Schoenmaekers had die boodschap goed begrepen. De Nederlandse aanvalster scoorde twee keer voor de rust en legde na de rust de eindstand vast op 3-1.

Voor Gent, dat de wedstrijd met 10 speelsters beëindigde na de rode kaart voor Jaques, scoorde Lobke Loonen. Standard telt evenveel punten als Anderlecht. De leider gaat zondag op bezoek bij White Star Woluwe.