OHL springt naar 3e plaats na klinkende zege op veld van Club YLA

VIDEO: De 4 goals van OHL tegen Club YLA

Oud-Heverlee Leuven is baas op het veld van Club YLA

Na drie zeges op een rij was de jonge Leuvense ploeg ook gebrand op een goed resultaat op bezoek bij Club YLA. En na een kwartier was het ook al raak voor de bezoekers. Kapitein Onzia opende de score door een corner in een tijd in doel te duwen.

Heurlings bracht de Brugse verdediging deze namiddag geregeld in de problemen en bekroonde haar partij met twee assists. Voor de pauze bediende ze Schryvers, en net voor affluiten gaf ze ook een prima bal achteruit voor invalster Detruyer.

Tussendoor duwde Club YLA ook nog een doelpunt voorbij de eigen doelvrouw en zo was het eindverdict toch behoorlijk zwaar: 0-4.