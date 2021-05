Goed en slecht nieuws voor Anderlecht: 3 punten, maar Missipo valt uit

Bekijk het verslag:

Anderlecht doet wat het moet doen tegen Gent (2-0). Het liet al 2 van de 3 keer punten liggen in de play-offs, maar tegen KAA Gent was het wel op de afspraak. Na een moeilijke eerste helft, maakten ze het in de 2e helft keurig af.

Wijnants ging na een uur op wandel en opende de score met een verschroeiende streep. Tessa Wullaert gaf 6 minuten later de doodsteek met een fluwelen baltoets.

Anderlecht kan zo weer opgelucht ademhalen na het gelijkspel tegen Club YLA vorige speeldag. Standard moet nog spelen, maar wordt voorlopig op een afstand van 10 punten gezet.

De wedstrijd werd wel ontsierd door een zware blessure van Kassandra Missipo. De motor van Anderlecht moest van het veld gedragen worden en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook Ella Van Kerkhoven moest de strijd vroegtijdig staken.