Voorteken voor zondag? In Super League spelen Club en Anderlecht gelijk

Anderlecht profiteer niet van rood voor Club

Op basis van het klassement moest de confrontatie met Club Brugge, de nummer 5 in Play-off I, haalbaar zijn voor Anderlecht. Zeker omdat blauw-zwart alleen nog maar had verloren in de play-offs.

Maar Club begon sterk op eigen veld en Elle Decorte bracht de thuisploeg snel op voorsprong. Toloba zette wel snel orde op zaken voor de competitieleider, maar Club helemaal opzij zetten bleek moeilijk.

In de tweede helft kon Red Flame Kassandra Missipo de bezoekers verlossen, maar lang duurde de pret niet. Charlotte Laridon bracht Club Brugge weer op gelijke hoogte.

Club moest het slotkwartier nog overleven met een speelster minder na rood voor Vangheluwe, maar Anderlecht kon er niet van profiteren. Paars blijft wel de uitgesproken favoriet, met 7 punten voorsprong op Standard.