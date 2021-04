Gent springt meteen in de nek van Standard in Play-off I

Gent en Standard mochten Play-off I openen in de Super League en de zenuwen stonden duidelijk gespannen. Na 12 minuten pakte Vande Velde al een gele kaart en al voor het halfuur moest Jaques naar de kant. Zij viel na een duel ongelukkig op haar pols.

De beste kansen voor de pauze waren voor de Luikenaars, maar de netten trilden pas na de rust. Silke Vanwynsberghe opende de score voor de thuisploeg. Standard knokte wel snel terug. De zoektocht naar de gelijkmaker loonde al na 10 minuten. Schoenmakers zette zich goed door op een diepe bal en schoof de 1-1 binnen.

Maar de drie punten bleven in Gent want een kwartier voor het einde legde de scheidsrechter de bal op de stip. Lobke Loonen schoot zonder aarzelen binnen. Gent blijft 3e in de stand, maar nadert wel meteen tot op een punt van Standard.