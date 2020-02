Lokeren laat zege van de hoop liggen tegen Roeselare

De storm rond Sporting Lokeren woedt nog volop, maar de spelers van coach Stijn Vreven moesten dit weekend wel aan de bak in de Proximus League.

Een massa fans was mee afgezakt naar Schiervelde om de bezoekers aan te moedigen. Een zege tegen Roeselare was dan ook welgekomen in de onzekere periode van de club.

Lokeren begon ook uitstekend. Na amper drie minuten scoorde Van Moerzeke al de 0-1. Diezelfde Van Moerzeke had er zin in en zorgde in de eerste helft nog enkele keren voor gevaar.

In de tweede helft bleef Lokeren de betere ploeg maar op het uur kwam Roeselare langszij via Saviour. Een domper voor de bezoekers, als gingen de kopjes een minuutje later al snel terug omhoog. Amano trapte overhoeks binnen: 1-2.

Lokeren leek af te stevenen op de overwinning maar 10 minuten voor tijd was het opnieuw Saviour die Lokeren een uppercut bezorgde. 2-2 was meteen ook de eindstand.