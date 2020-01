Westerlo zet OH Leuven een hak en komt mee aan de leiding

De winnaar van OH Leuven-Westerlo kon het kopduo in 1B uitbreiden naar een koptrio. Beerschot had zich gisteren na het gelijkspel tegen Union bij Lommel gevoegd, vanmiddag bracht Westerlo zijn teller op 13 punten.

OH Leuven had nochtans de beste kaarten in handen, maar Henry miste na een kwartiertje een strafschop. De thuisploeg kreeg halfweg de eerste helft ook nog eens het deksel op de neus na een afgeweken vrijschop van Brüls.

OHL toonde echter veerkracht en kwam net voor de pauze op gelijke hoogte dankzij een knappe vrijschop van Mercier.

Die opsteker kreeg na de pauze geen vervolg. Dewaele bracht Westerlo op het uur weer op voorsprong, in de extra tijd legde Janssens de eindstand vast.