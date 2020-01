Beerschot moet achteromkijken na zuur gelijkspel tegen Roeselare

Beerschot had het jaar afgesloten als leider in de 2e periode. De droom van een nieuwe titelfinale, tegen OH Leuven deze keer, kwam plots wat dichterbij. Maar na 90 minuten in het nieuwe jaar is die droom juist weer een stukje verder weg.

Beerschot behoudt dan wel zijn leiderspositie, maar het voetbal op het Kiel was niet al te best. Een sterke start van de thuisploeg, bekroond met een goal van Dom, doofde te snel uit. Roeselare nam over en vooral in de tweede helft kregen we eenrichtingsverkeer.

De bijna onvermijdelijke 1-1 viel een kwartier voor het einde, via de voet van Camargo. Het thuispubliek wist dat allemaal maar matig te appreciëren, maar ook hun gefluit vuurde de Beerschot-spelers niet meer aan. Beerschot mag blij zijn met de 1-1, al zou het puntenverlies in de eindafrekening wel eens duur betaald kunnen worden.