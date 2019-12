Roeselare en Union laten kans liggen om naast Beerschot te komen

De partij op Schiervelde zat lange tijd op slot Union er net voor de koffie 0-1 van maakte. Kandouss duwde vlak voor de neus van doelman Biebauw in doel. Zo konden de bezoekers tijdens de rust genieten van de voorsprong, maar in de tweede helft kwam er snel verandering in.

Mvuemba stuurde Andzouana slim diep en die legde de gelijkmaker in het mandje. Veel spektakel zat er daarna niet meer in de partij en zo werd de 1-1 ook de eindstand. Dat is balen voor Roeselare en Union want door het punt blijven ze op dezelfde plaats in het klassement hangen.