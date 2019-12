OH Leuven geeft 2 keer een voorsprong uit handen in Roeselare

Op Schiervelde zorgde Roeselare voor de eerste dreigementen. Maar na een slechte terugspeelbal aan de middenlijn kreeg Thomas Henry de bal voor zijn voeten. Henry stoomde door en knalde de bal overhoeks binnen. Biebauw was kansloos.

OHL kwam daarna dichtbij de 0-2, met kansen voor opnieuw Henry en Tshimanga. Maar enkele minuten voor de rust kreeg Leuven het deksel op zijn neus. Uitgerekend Casagolda (ex-OHL) rondde mooi combinatievoetbal van Roeselare af: 1-1.



Areias (Roeselare) zag zijn pegel daarna uit elkaar spatten op de lat. Na de koffie mocht OHL weer een feestje bouwen. Na een knap voorbereidend werk ramde Sowah de 1-2 in het dak van het doel.

Roeselare ging op zoek naar de gelijkmaker. Mvuemba zijn trap tegen de paal belanden. 20 minuten voor tijd was het dan toch bingo voor Roeselare. Andzouana stak de bal diep naar Nouri, die de 2-2-eindstand vastlegde.

Roeselare (8 punten) en OH Leuven (7 punten) blijven zo bij elkaar in de buurt in de 2e periode.