Westelse keeper pakt snel rood, maar zijn ploeg haalt punt in Virton

Westerlo en Virton deden in de eerste periode lang mee voor periodetitel, maar nu lijkt de bobijn bij thuisploeg toch een beetje af met 2 punten uit 3 matchen. Virton leek zelfs lang op weg naar een nederlaag, en dat tegen 10 spelers van Westerlo.

De bezoekers vielen al snel met een mannetje minder na handspel van doelman Van Langendonck buiten zijn zestien. Maar toch kwam de ploeg van Bob Peeters op voorsprong net voor de pauze dankzij Abrahams.

Virton kon in minuut 77 toch de bordjes nog in evenwicht hangen. En dat is ook niet zo'n goed nieuws voor Westerlo, dat zo in een ruime groep van ploegen met 4 punten terechtkomt.