Union klaart klus tegen Lommel na de rust en houdt periodetitel in vizier

Lommel werd voor de pauze duidelijk geïnspireerd door de rusteloze coach langs de zijlijn. Het wedstrijdbegin was voor de bezoekers, maar op een doelpunt bleef het wel lang wachten. In minuut 36 ging de bal op de stip en Lommel profiteerde van de terechte penalty om op voorsprong te komen. Hendrickx zette om: 0-1.

Een nederlaag zou Union definitief uit periodetitelkoers slaan en dus greep coach Christiansen in. Zijn gok om een verdediger op te offeren voor een extra spits bleek de juiste want Ferber scoorde vrijwel meteen.

En nog geen 10 minuten later werd de opdracht voor de ploeg van Maes nog moeilijker. Tabekou scoorde na een hoekschop de 2-1. Het was een klap voor Lommel, dat ook door zijn beste krachten heen leek te zitten. Tot overmaat van ramp werd Bitsindou dan ook nog eens uitgesloten en zo was het verhaal van de partij na een uur geschreven.

Lommel blijft met 7 punten aan de staart hangen in eerste klasse B. Union droomt nog van de periodetitel en moet nu volgende week iets gaan rapen op het veld van OHL.