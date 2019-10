OHL gunt Maes geen eerste zege en klimt weer naar leidersplaats

Het zorgeloze seizoensbegin van OHL werd verstoord door het plotse vertrek van Vercauteren naar Anderlecht. Met nederlagen tegen Lokeren en Roeselare leek de goeie flow plots verdwenen, maar op het veld van Lommel mochten de Leuvenaars toch opnieuw vieren.

Het was wel lang wachten op doelpunten. De start van OHL was vlammend met meteen enkele grote kansen, maar Svedkauskas stond pal. De scheidsrechter had de bal ook op de stip kunnen leggen na een fout op Tshimanga, maar deed dat niet. De bezoekers lieten Lommel - met een drukke Peter Maes langs de lijn - meer en meer in de partij komen, maar op grote kansen voor de thuisploeg was het wachten tot na de koffie.

Henkens, Naudts en Siekman bezorgden Henkinet kopzorgen, maar Lommel kon het furieuze tempo niet aanhouden. OHL had wel nog wat in de tank en de openingsgoal van Van Hyfte was het wachten waard. Hij controleerde met de borst en liet de keeper dan kansloos met een banaanschot. Lommel spartelde nog even tegen, maar Henry diende de thuisploeg de doodsteek toe met een kopbal.

Dankzij de zege komt OHL weer naast Westerlo aan de leiding. Volgende week staat er een duel tussen de twee koplopers op het programma. Lommel blijft alleen achter op plaats 8.