OH Leuven is helemaal het noorden kwijt, partner van Derwael scoort

De 2-3-nederlaag tegen Lokeren vorige week zat duidelijk nog in de hoofden van de spelers van OHL. Ze begonnen op bezoek bij rode lantaarn Roeselare zwak aan de wedstrijd.

Al na twee minuten moest Henkinet een poging van Rommens in hoekschop duwen. Halverwege de eerste helft moest de doelman van OHL zich wel gewonnen geven op een trap van Voet, de vriend van Nina Derwael.

Het bleef vierkant draaien bij de bezoekers. Iets na het halfuur verdubbelde Andzouana met een heerlijke knal de voorsprong voor Roeselare en twee minuten later kopte Naessens een voorzet van Vanbelle mooi binnen.

OHL-trainer Vincent Euvrard had genoeg gezien en greep vijf minuten voor de pauze in. Mbombo en Henry kwamen Perbet en Van Hyfte vervangen.

Die dubbele wissel bracht maar even beterschap bij de bezoekers. Roeselare kwam via pogingen van Fumaca, Nouri en Andzouana dicht bij de 4-0. Het doelpunt viel toch aan de overkant, maar veel te laat. Henry kon in de extra tijd namelijk nog milderen tot 3-1.

Kopzorgen voor Euvrard, want promovendus Virton (vanavond tegen Lommel) en Union (morgen tegen Lokeren) kunnen allebei twee punten uitlopen. Voor Roeselare is het nog maar de eerste zege van het seizoen.