Westerlo lijdt zure thuisnederlaag tegen Virton

Westerlo had de betere kansen voor rust, maar onder meer een bedrijvige Van Eenoo kon de nul niet van het scorebord halen. Dat brak de thuisploeg zuur op na de koffie. Twintig minuten voor tijd ging de bal op ed stip na een fout op Jordanov. Hadji faalde niet vanaf 11 meter.

Enkele minuten later dacht Abrahams en heel Westerlo de gelijkmaker gemaakt te hebben. Een schot van de Zuid-Afrikaan botste tegen de onderkant van de lat en over de doellijn, maar dat hadden de scheidsrechter en zijn assistenten niet opgemerkt. Omdat er in 1B ook geen VAR is, bleef de 0-1 staan.