Na het verlies van Vercauteren volgt nu het verlies tegen Lokeren voor OHL

1e tegendoelpunt aan Den Dreef, 1e thuisnederlaag voor OHL

Een rode kaart voor De Witte (Lokeren) in het slot zorgde nog voor enkele kansen bij de thuisploeg, maar in het Lokerse doel pakte Verhulst nog uit met een uitstekende redding. Conclusie: OHL verliest voor het eerst in eigen huis, Lokeren wint, maar bengelt nog steeds in de tweede helft van het klassement.

Na rust hoopte OHL voldoende vertrouwen getankt te hebben nadat ze zich tot twee maal toe terug hadden geknokt in de partij, maar helaas. Opnieuw werd het achtervolgen. Koike bracht Lokeren voor de 3e keer in de wedstrijd op voorsprong.

Net voor rust was opnieuw alles te herdoen. Van Hyfte hing de bordjes weer gelijk. Een knap schot van buiten de zestien vloog knap de hoek in: 2-2.

Maar daar was plots de gelijkmaker. OHL herpakte zich en bedankte aanwinst Perbet, die van dichtbij een hoekschop van Sowah kon binnenwerken. Maar niet veel later was het alweer achtervolgen geblazen voor OHL. Dit keer was het Navarro die Lokeren op voorsprong kopte.

De wedstrijd begon al meteen met een domper voor OHL in eigen huis. Hajric opende de score voor de bezoekers, meteen goed voor het 1e tegendoelpunt dit seizoen aan Den Dreef. OHL was aangedaan van de vroege opdoffer en de jongens van coach Euvrard keken toe hoe Lokeren het spel bepaalde in de openingsfase.

Lokeren-coach De Boeck: "We waren de betere ploeg"

"Ik ben heel trots. Ik denk dat we tegen een goede ploeg speelden, maar dat we zelf de betere ploeg waren. Het enige wat we moeten vermijden, is te makkelijk doelpunten weggeven", klinkt het bij Lokeren-coach De Boeck na de zege.

"Het is logisch dat het een beetje zoeken was naar de juiste formules. Er zijn ook jongens die laat waren toegekomen bij de club en die een conditionele achterstand moesten goedmaken. Die konden we niet meteen opstellen. Nu is alles stilaan in zijn plooi gevallen en kunnen we onze vaste 11 gaan brengen."

"Het is niet omdat we vandaag winnen, dat we meteen moeten denken dat we de 2e periodetitel gaan halen. We moeten gewoon rustig blijven, blijven voortbouwen en progressie blijven maken."