Beerschot zet puntjes op de i en kroont zich tot 1B-kampioen

In een betere periode van de thuisploeg was het plots alle hens aan dek achterin bij Beerschot. Maertens en Henry zetten Vanhamel aan het werk en een pegel van Sowah spatte uit elkaar op de lat.

Beerschot, dat de heenmatch op het Kiel met 1-0 gewonnen had, schoot het best uit de startblokken. Na schuchtere pogingen van Tissoudali en Noubissi nam OH Leuven wel gaandeweg de controle over.

Bijna 5 maanden na de heenmatch in de 1B-finale stond zondagavond dan toch de terugwedstrijd op het programma. Enkel nog met de titel als inzet, want van de promotie waren beide teams sinds vrijdag al zeker.

Beerschot scoort op het juiste moment

Invaller Perbet slaagde er tien minuten voor tijd nog wel in om de nul weg te vegen, al was dat slechts een pleister op een houten been. In de extra tijd dikte Placca nog aan tot 1-4. Feest dus bij Beerschot, dat de titel in 1B op zijn palmares kan zetten. OHL kan zich troosten met de wetenschap dat het ook mag promoveren naar de Jupiler Pro League.

OH Leuven moest nu al minstens 3x scoren, maar het miste de efficiëntie die de bezoekers wel hadden. Tissoudali strafte geklungel in de OHL-defensie genadeloos af en Noubissi mikte vanuit een scherpe hoek de 0-3 binnen.

Beerschot kreunde, maar kwam vlak voor de rust vanuit het niets toch op voorsprong. Een scherp aangesneden corner van Holzhauser werd door de ongelukkige Schuermans in eigen doel verlengd. De 0-1 bij de rust was dan ook gevleid.

OH Leuven - Beerschot 1-4

Vanhamel: "Het geluk van de kampioen"

"Deze wedstrijd reflecteert perfect wat we in de tweede periode gebracht hebben", sprak Beerschot-doelman Mike Vanhamel bij de collega's van Proximus Sports. "Ik denk dat we de terechte kampioen zijn op basis van de tweede periode en deze finale."

"In de 1e helft had OH Leuven wel wat kansen. Misschien hadden we daar wel het geluk van de kampioen. We maakten de 0-1 op een heel belangrijk moment. Vanaf dan zaten we in de wedstrijd en dan hebben we een ongelooflijke ploeg om dat uit te spelen en te counteren. Daarmee hebben we OHL veel pijn kunnen doen."

"Het was een goeie collectieve prestatie en het is fantastisch om het seizoen zo te kunnen afsluiten. Zelf ben ik niet zo'n feestvierder. Ik ben de kapitein op het veld, maar de kapitein van het feest zal ik zeker niet zijn. Daar zijn andere jongens voor. Maar we zullen het sowieso rustig aan doen, uit respect voor de regels en omdat volgende week het nieuwe seizoen al begint. We willen meteen een goed figuur slaan in 1A."