LIVE: Schoofs bezorgt Lommel met penalty nog levenslijn tegen Kortrijk

Enthousiaste Bould: "Geweldige match"

We geloven dat we kunnen winnen, we hebben een goede kans", opent Steve Bould. "We zijn uiteraard niet de favoriet, hier en daar zijn er misschien verwachtingen dat ze ons zullen wegzetten. Maar als ons gameplan uitgevoerd wordt, kan het."

"In training was de ploeg deze week ongelofelijk, ondanks dat verlies. Eigenlijk hadden we thuis minstensmoeten gelijkspelen. We hebben echt een kans, we moeten extreem goed spelen en proberen dominant te spelen in een vijandige sfeer. Het is een geweldige match."