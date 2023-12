Ook de vrouwen van Gent kunnen OH Leuven niet afremmen in titeljacht

OH Leuven blijft rustig door de Women Super League walsen. Tegen AA Gent duurde het wel meer dan een helft voor de 0-0 van het scorebord verdween.

De vrouwen van OH Leuven waren er al een paar jaar heel dichtbij, maar dit seizoen lijkt niemand tegen hen opgewassen. AA Gent in ieder geval niet.

Gent hield het wel 50 minuten vol, maar een knappe actie van de Nederlandse Nikée van Dijk - kappen, draaien en dan schieten - was de thuisploeg toch te machtig.



Hierna ging het snel. De IJslandse Diljay Yr Zomers scoorde 2 keer binnen de 10 minuten en tussendoor ramde ook Jeslynn Kuijpers de 0-3 hard in de kruising.



Door een doelpunt van Amber Maximus had AA Gent op het einde toch nog iets om te juichen.