Anderlecht sluit jaar af met vlotte zege tegen rode lantaarn White Star

Na het puntenverlies tegen Club YLA op de vorige speeldag had Anderlecht in zijn laatste match van het jaar een overwinning nodig. Anders dreigde leider OH Leuven al op 10 punten te komen staan.

Een grote uitdaging was de afsluiter van 2023 evenwel niet. Rode lantaarn White Star Woluwe, dat dit seizoen nog maar 3 punten sprokkelde, verloor kansloos met 4-0.

De 23-jarig Amélie Delabre, deze zomer overgekomen van het Franse Metz, was goed voor een hattrick in amper 20 minuten. De nog altijd maar 18-jarige Lore Jacobs deed er nog een doelpuntje bij na de rust.

Anderlecht gaat zo als nummer 3 de winterstop in. Vanaf januari volgen nog 6 wedstrijden voor de start van de play-offs.