Standard Femina verliest voor de 2e keer op een rij, Gent klimt naar de top 3

Standard Femina zit even in de hoek waar de klappen vallen. Na de mooie zeges tegen Anderlecht en Genk ging het 2 weken geleden in de topper bij OHL een eerste keer dit seizoen onderuit.



Vorige week verloor het in de 1/16e finales van de Beker van België op Club YLA, waar het ook eerste doelvrouw Damman met een zware blessure zag uitvallen.



En vandaag kwam er in Gent een nieuwe klap. De 19-jarige Van Daele opende na 11 minuten de score. De thuisploeg speelde met veel drang naar voren.



Wat de bezoekers ook probeerden, die stand bleef 90 minuten op het bord. Voor KAA Gent Ladies was het de derde zege op een rij.



Gent komt zo naast Standard met dezelfde cijfers: 13 punten, 4 zeges, 2 nederlagen en 1 draw. Alleen qua doelsaldo doet Standard iets beter.



Anderlecht-Genk morgen is de affiche van de speeldag. Anderlecht kan bij winst over Standard en Gent wippen, Genk kan ernaast komen.