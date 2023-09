Standard klopt Anderlecht in de klassieker en vergezelt OHL als leider in de Super League

Allebei ongeslagen na drie speeldagen, dus nog een reden extra voor Standard en Anderlecht om niet te verliezen van de aartsvijand.

Standard opende de debatten in eigen huis. Amber Barrett zorgde voor een voorsprong aan de rust. Die hielden de vrouwen vast tot in het slot. Sterker nog: na een stevige rush over het hele veld legde Noémie Gelders de wedstrijd in een beslissende plooi.

Tot Marokkaanse international Sakina Ouzraoui Diki plots nog spanning in de partij bracht met een doelpunt vijf minuten voor affluiten. Anderlecht hoopte alsnog de gelijkmaker op het bord te zetten, maar Standard bleef overeind.

Standard pakt zo de volle buit in de klassieker en profiteert optimaal vab de puntendeling in de topper tussen OHL en Genk van gisteren. De Leuvenaars moeten nu de Rouches naast zich dulden bovenaan het klassement met 10 punten.