LIVE: 3-1! Genk mildert vlak voor rust, Anderlecht krijgt kampioenschap nog niet helemaal cadeau

Spanning tot eind

Voor het eerst in jaren was de titelstrijden in de Women Super League zo spannend. Nadat OHL de laatste jaren Anderlecht het vuur aan de schenen was komen leggen, wrong dit seizoen ook Standard zich verrassend mee in de titelstrijd.



Anderlecht won 2 keer tegen OHL in de play-offs en speelde 2 keer gelijk tegen Standard. OHL en Standard pakten elkaar punten af.



Zo staat Anderlecht, dat als derde aan de nacompetitie begon, na de voorlaatste speeldag op kop met 2 punten meer dan Standard en 6 meer dan OHL.



Anderlecht heeft thuis genoeg aan een punt tegen Genk, omdat het een half puntje minder kreeg dan OHL en Standard bij de halvering van de punten bij de start van de play-offs. Bij gelijke punten geeft dat de doorslag.



Bij een nederlaag is het afhankelijk van het resultaat in Standard-Club Brugge. Als Standard die match wint en Anderlecht verliest, dan gaat de titel naar Luik.



Maar dat Anderlecht het weggeeft tegen Genk, dat nog niet kon winnen deze play-offs, lijkt onwaarschijnlijk.