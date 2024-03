Opnieuw samen op kop: OH Leuven en Standard swingen bij het begin van de play-offs

In de Women Super League zijn de waardeverhoudingen nog eens bevestigd. De top 3 heeft zich niet laten verrassen tijdens de eerste speeldag van de play-offs. OH Leuven en Standard wippen zo weer over Anderlecht naar de leiding.

Titelverdediger Anderlecht had met een 5-0-zege tegen Club Brugge deze namiddag al laten zien dat het niet in slaapmodus aan de play-offs begonnen is.

De druk lag zo bij concurrenten Standard en OH Leuven en ook die 2 ploegen hebben de eindsprint uitstekend aangevat.



OH Leuven blikte Genk met liefst 8-0 in. Zomers nam de helft van de goals voor haar rekening.

Standard had geen telraam nodig, maar ook de 3-0-overwinning tegen KAA Gent spreekt boekdelen.

Standard en OHL delen de leiding met 25 punten, Anderlecht is 3e met 24 punten.