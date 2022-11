OH Leuven duwt Anderlecht eerste keer kopje-onder en is herfstkampioen met 30 op 30

Goals:

Wervelende start

Iets na het halfuur was er nog een reuzenkans voor Colson, die van in de kleine 16 op Evrard kopte. OHL versierde meer en meer het overwicht. Kort voor de rust viel de 1-2 van de bezoekers tot groot onbegrip van Anderlecht, dat buitenspel inriep. Van Kerkhoven kwam inderdaad terug uit buitenspel, maar het was thuisspeelster Minnaert die een inspeelpass met haar voet devieerde. De vlag van de lijnrechter ging even de lucht in, maar ze bedacht zich snel. De scheidsrechter wuifde het offside ook meteen weg. Enkele tikken later ging Janssens er op rechts vandoor en legde de bal mooi voorbij Odeurs: 1-2 bij de rust.

Anderlecht maakt achterstand goed

De tweede helft begon niet zo verschroeiend als de eerste, OHL stak na 3 minuten als eerste de neus aan het venster. Eurlings trapte vanuit een scherpe hoek op doel, Odeurs duwde in corner.



5 minuten later viel de 2-2. Anderlecht zette een vlotte tegenaanval op over weinig stationnetjes, Minnaert trok goed de ruimte, Wijnants bediende - tussen de duiven door (letterlijk) - de lopende Buabadi, die de bal vanaf de rand van de 16 fraai overhoeks over Evrard trapte.



Die 2-2 was op dat moment verdiend. OHL reageerde en maakte aanspraak op een derde treffer met Eurlings en Cranshoff.



Anderlecht was even wat afwezig, maar was weer helemaal terug vanaf minuut 70, toen Wijnants Evrard aan het werk zette.



Beide teams voelden dat er meer in zat, maar de match leek op een billijk gelijkspel af te stevenen. Dat was echter zonder invalster Van Schoonhoven gerekend. Na wat overstapjes zette die strak voor vanaf de linkerkant, tussen de benen van Van Kerkhoven en Colson devieerde de Anderlecht-verdedigster de bal ongelukkig in eigen doel.



Dolle vreugde bij OHL, koude douche voor Anderlecht op het eind van een topper die geen verliezer verdiende.