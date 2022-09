Anderlecht-vrouwen boeken logische ruime zege, Club en Zulte Waregem winnen ook

Anderlecht wilde graag OHL, dat vrij is deze speeldag, bijbenen. Jacobs en Minnaert zorgden voor 2 goals op het kwartier tegen de laatste in de stand, daarna was het wachten tot de tweede helft. Jacobs en Minnaert maakten elk nog eens twee goals, Thornton maakte de zevenklapper voor de kampioen compleet. Charleroi blijft met 0 op 15 achter.

Club YLA wint "Slag om Vlaanderen" in Gent

Club Brugge is nog ongeslagen deze competitie en ging vlot winnen in Gent. Met 10 op 12 is het 4e. Alleen Standard kon Club dit seizoen al punten afsnoepen op de 2e speeldag (2-2).



Ouzraoui zorgde van bij de aftrap voor de meeste dreiging. Een eerste kans ging nog de mist in, maar op het kwartier volgden 2 goals binnen de minuut van de Spaans-Brusselse spits.



Kort voor de rust kon Matavkova het overwicht nog meer in de verf zetten. De bezoekers gingen geen versnelling lager spelen na de rust: Boutiebi scoorde al in de eerste minuut en op het uur diepten Vanmechelen en Matavkova de score nog uit.