Kampioen Anderlecht sluit seizoen mooi af met vijfklapper tegen KAA Gent

Twee weken geleden op het veld van grote concurrent OHL pakte Anderlecht een zesde titel op een rij. De week nadien ging het met 3-1 de boot in bij Club YLA. Maar voor de slotspeeldag van de titelplay-offs hadden de Brusselse vrouwen nog iets moois in petto.



Wijnants en Colson zorgden voor 2-0 bij de rust, Buabadi, Vatafu en Thornton maakten de forfaitscore compleet.



Justien Odeurs (25) speelde haar allerlaatste wedstrijd, de doelvrouw stopt met een clean sheet én een vijfde titel op een rij. Na de wedstrijd kregen de RSCA Women de Lotto Super League-trofee overhandigd.



OHL, dat in zijn laatste match Genk klopte met 4-1, eindigt 2e op 4 punten, Standard is 3e op 9 punten van Anderlecht. Het stuurde Club YLA met een 6-0 de vakantie in.