Petry bezorgt Genk Ladies een puntje tegen Club YLA

In de Super League zijn dit weekend alle ogen gericht op het duel tussen OH Leuven en Anderlecht. Maar ook de andere ploegen moeten uiteraard het terrein op. Club YLA ging op bezoek in Genk en graaide daar een punt mee.

Lisa Petry bracht de thuisploeg nochtans op voorsprong vlak na de rust, maar de ploeg van Dennis Moerman zette de achterstand helemaal recht. Heida en Matavkova zorgden voor 1-2.

Maar Petry vond nog eens de achterkant van het net en zorgde zo voor een gelijkspel. Het puntje is voor Genk wel een gemiste kans om Standard - ook de tegenstander in de bekerfinale - nog meer onder druk te zetten voor plek 3.