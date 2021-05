Waasland-Beveren heeft belangrijk uitdoelpunt beet in barrages tegen Seraing

De wedstrijd in een notendop:

Open wedstrijd

Seraing speelde een jaar geleden nog in de amateurreeksen en had zich dit seizoen op het behoud in 1B gefocust. Maar het team uit Luik mag hoger mikken.

In de eerste helft was Seraing de evenknie van Waasland-Beveren. Na enkele minuten hadden de mannen van Emilio Ferrera al een doelpunt geslikt, maar de bezoekers liepen buitenspel.



In een open wedstrijd ging het over en weer. Seraing en Waasland-Beveren dwongen allebei kansen af, op doelpunten was het wachten tot na de rust.