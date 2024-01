Club Brugge wast het Westelse varkentje, Igor Thiago scoort weer 2 keer

2024 is perfect van start gegaan voor Club Brugge. Na de bekerzege tegen KAA Gent liet het ook in zijn eerste competitiematch niets liggen. Westerlo was een vogel voor de kat op Jan Breydel. Igor Thiago nam 2 goals voor zijn rekening in de logische 3-0-zege. Club wipt over Racing Genk naar de 4e plaats.