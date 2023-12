De Mil loodst Westerlo bij debuut meteen uit gevarenzone, Madsen is matchwinnaar met 2 goals

Dat de twee ploegen nek-aan-nek staan in het klassement vertaalde zich ook op het veld. 0-0 was de logische ruststand.

Beide teams toonden zich meteen gretig en strijdvaardig. Het tempo lag niet te laag en het spel ging goed op en af. Bij Eupen was Keita de man van de acties. Hij kwam in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt, maar Bolat stond ook goed op te letten.

De eerste wedstrijd van kersvers Westerlo-coach Rik De Mil was meteen een belangrijke. Winnen tegen Eupen zou de ploeg namelijk over de tegenstander en uit de degradatiezone katapulteren.

Een lucky goal, maar wel eentje die de match nodig had. Het tempo ging de hoogte in en vijf minuten later stond de 2-0 op het bord.

Na een prima tegenaanval werd het schot van de Deen via het been van verdediger Kral over Slonina in doel gewipt.

Rune Paeshuyse (Eupen): "We wisten op voorhand dat dit een erg belangrijke was voor ons en dan verlies je door twee stomme goals, die afgeweken bal en de penalty. Dat is mentaal niet makkelijk, daar gaan we niet over liegen. Het is in elk geval belangrijk om aan te geven dat deze mindere periode zeker niet aan de coach ligt. We staan allemaal nog achter hem en de spelers moeten het nu tonen op het veld."

Nicolas Madsen (Westerlo): "Ik heb al mooiere goals gescoord, maar het is vooral belangrijk dat we nu punten verzamelen als team. We winnen twee keer op rij en dat is een stap in goede richting. We zijn er evenwel nog niet en moeten blijven pushen."

Florian Kohfeldt (trainer Eupen): "Ik maak dezelfde analyse als de voorbije weken. We spelen goed en versieren grote kansen, maar verliezen toch. Het is frustrerend dat we domme fouten blijven maken. We spelen met veel jonge spelers en moeten gewoon met hen blijven werken."