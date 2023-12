Charleroi vergeet zenuwachtige derby tegen Standard af te maken in het slot

Het publiek op Sclessin begon steeds luider te morren. De beste Luikse mogelijkheid na de rust werd door Nkuba vlak voor de neus van Kanga weggejast. Aan de overkant besloot Mbenza nog slap op Bodart en kopte Heymans nog over. Meer hoeven we van deze snertpartij niet te onthouden. Beter nog, laten we ze gewoon helemaal vergeten.

De beide supportersclans hadden hun beste trucs bovengehaald om toch Bengaals vuur in het stadion te smokkelen. Daardoor begon de derby met enige vertraging. Het leek wel alsof de rook Standard en Charleroi had verdoofd, want de wedstrijd kwam maar niet op gang.

Jules Van Cleemput was een van de weinige blije gezichten achteraf. "Dit is een heel goed gevoel. Het zijn een paar zware maanden geweest", verwees de verdediger naar het blessureleed waardoor hij sinds maart aan de kant stond. "Ik ben blij dat ik er kan staan."

"Dat we de nul kunnen houden is heel positief. Het is belangrijk dat je hier een goede organisatie neerzet, en dat hebben we gedaan", trapte Van Cleemput een open deur in. "We zijn gekomen voor de drie punten, maar het is zeker niet negatief om hier met een punt weg te gaan."