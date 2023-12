Cercle Brugge graait op de valreep de volle buit mee bij OHL na rake penalty van Denkey in extra tijd

Na twee moeilijke wedstrijden tegen Union en Antwerp en een 0 op 6 wil Cercle Brugge tegen OH Leuven weer proeven van de overwinning. In de heenronde boekte Cercle een 3-2-zege, toevallig ook na een reeks van drie nederlagen op een rij.



"Deze wedstrijd vormt een opportuniteit om opnieuw aan te sluiten met het niveau dat we in de heenronde hadden", zei coach Miron Muslic. "Ik zie het als een herstart. Leuven zit in een moeilijke situatie, met een nieuwe trainer zijn ze op zoek naar de juiste spelers, de nodige punten. Het is aan ons om beter te doen."