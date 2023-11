24 op 24! Leider Union scheurt zich 6 punten los na duidelijke zege tegen rode lantaarn Kortrijk

: “Ik heb vertrouwen in al mijn spelers. We hebben geen vaste elf, dat heb ik al vaker gezegd. Het begin van de wedstrijd was moeilijker, maar dat is logisch als je zoveel wissels doet. Minuut per minuut ging het beter en dankzij die mooie goals werd het steeds makkelijker. Rodriguez had deze goals echt nodig, hij is een spits. Hij was zó droevig toen hij die penalty miste tegen Club Brugge. Alle spitsen hadden al gescoord voor vandaag. Hij werkt en loopt heel veel en ik ben blij voor hem.”