RWDM maakt einde aan zwarte reeks en wint na 7 matchen zonder zege nog eens van Eupen

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. RWDM proeft voor het eerst sinds half september nog eens van de overwinning in de competitie. Het legt Eupen over de knie met 1-3. In de tweede helft waren de Brusselaars de baas en maakten ze het ook af.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Vervanging bij RWDM, Sada Diallo erin, Ilay Camara eruit wissel substitution out Ilay Camara substitution in Sada Diallo

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Blessuretijd. Het ziet ernaar uit dat RWDM zich voor een keer niet zal laten verrassen in de extra tijd. Met de 1-3 heeft het de touwtjes stevig in handen.

clock 90+1' Er komen 4 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 4 - extra time Er komen 4 minuten extra tijd bij.

clock 89' tweede helft, minuut 89.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij RWDM, Youssouf Koné erin, Xavier Mercier eruit wissel substitution out Xavier Mercier substitution in Youssouf Koné

clock 89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij RWDM, Niklo Dailly erin, Makhtar Gueye eruit wissel substitution out Makhtar Gueye substitution in Niklo Dailly

clock 89' tweede helft, minuut 89. Dan toch de beslissing. Gueye vergeet het een tweede keer af te maken, maar de 1-3 valt dan toch. Slonina pakt uit met twee reddingen, maar is kansloos op de afgeweken trap van Romildo.

clock 87' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 87 door Romildo van RWDM. 1, 3. goal KAS Eupen RWDM einde 1 3

clock 87' tweede helft, minuut 87. Om te scoren heb je wel de bal nodig en voorlopig speelt RWDM de bal goed rond. Gueye kopt de beslissing recht op Slonina. Zo blijft het spannend voor de Brusselaars.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Dubbele wissel. Krijgen we nog iets te zien van Eupen? Kohfeldt waagt zijn kans met nog een dubbele wissel. Déom en Youndje Sihon komen nog op het veld.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij KAS Eupen, Jerome Deom erin, Yentl Van Genechten eruit wissel substitution out Yentl Van Genechten substitution in Jerome Deom

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij KAS Eupen, Karol Youndje Sihon erin, Isaac Christie-Davies eruit wissel substitution out Isaac Christie-Davies substitution in Karol Youndje Sihon

clock 82' tweede helft, minuut 82. Bij RWDM zijn ze er zeker nog niet gerust in. Tegen Union, Westerlo, STVV en Charleroi slikten ze in de slotminuten nog tegendoelpunten. Kunnen ze dat tegen Eupen vermijden?

clock 82' Gele kaart voor Makhtar Gueye van RWDM tijdens tweede helft, minuut 82 yellow card Makhtar Gueye RWDM

clock 80' tweede helft, minuut 80. Als Eupen zijn 8e nederlaag van het seizoen wil voorkomen, moet het dringend uit een ander vaatje tappen. Yentl Van Genechten dreigt nog maar eens vanop links, Camara werkt in hoekschop.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Het was even wachten, maar daar is dan toch een antwoord van Eupen. Finnbogason kan een voorzet achter de rug van doelman Defourny sturen, maar er staat niemand klaar om af te werken.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Naast het veld domineren de supporters van RWDM, op het veld is het meer in evenwicht. Shuto Abe moet wel even bekomen van een stevige por van Keita.