Antwerp wil 0 op 12 in Champions League doorspoelen, maar Standard "aast op revanche"

vooraf, 11 uur 12. Standard wil revanche. Bij Standard hebben ze nog altijd nachtmerries van hun vorige 2 trips naar de Bosuil. Eind januari kregen de Rouches dit jaar een 4-1-bolwassing om de oren. Een maand daarvoor kegelde Antwerp Standard uit de Beker met 4-0-cijfers. "Ik ben die competitiewedstrijd (4-1) nog altijd niet vergeten", zegt Standard-speler Canak. "We hebben toen een heel slechte match gespeeld. We kunnen dus wel zeggen dat we revanche willen nemen voor die prestatie." .