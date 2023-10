Racing Genk geeft in spektakelmatch dubbele voorsprong weg tegen Westerlo

clock 90+5'

tweede helft, minuut 95. Einde. Het zit erop in Genk. Westerlo is er na rust toch nog in geslaagd een puntje mee te pakken naar de Kempen. Racing Genk kan dus opnieuw niet winnen voor eigen volk en blijft achter met 14 op 27. Hekkensluiter Westerlo schiet met een punt op zich niet veel op, maar in Genk is dat zeker een goed resulaat. .