Hazard en Vazquez bezorgen Anderlecht eerste zege van september

tweede helft, minuut 93. In de eerste helft had hij het moeilijk, maar na de pauze heeft Vazquez zijn waarde getoond. Bert Sterckx op Radio 1.

tweede helft, minuut 90. De nieuwkomers hebben er ook nog zin in. Sardella bedient Stroeykens, maar zijn poging wordt weggewerkt. Ook Lonwijk ziet een schot in de verdediging stranden. .

tweede helft, minuut 88. Tweede van Vazquez: 1-3. Wedstrijd is beslist! Dit doet Luis Vazquez prima. In de lucht troeft hij Paeshuyse af, waardoor hij alleen kan doorstomen. Oog in oog met Slonina faalt hij niet: 1-3! .