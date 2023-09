Efficiënt Racing Genk boekt gevleide zege in topper tegen kwistig Union

Alexander Blessin (Union): "Voetbal kan soms heel oneerlijk zijn. Want we spelen echt een zeer goede wedstrijd vandaag. En niet enkel de cijfertjes tonen dat aan. Ik zag ook een team dat zijn hart in deze wedstrijd stortte. We misten gewoon een doelpunt. We wilden wel, maar je moet die bal natuurlijk op het kader krijgen. Het is moeilijk te geloven en accepteren dat we geen punten pakken, maar hier moeten we uit leren. Vandaag mogen we gefrustreerd zijn, maar de Europese wedstrijd tegen Toulouse staat alweer voor de deur."